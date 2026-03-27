«Видимо, где-то кто-то недорабатывает»

Большинство россиян признали, что хоть раз обращались к так называемым магическим практикам. Таковы результаты исследований аналитического центра ВЦИОМ. В РФ по-прежнему популярны гороскопы, астрология и желание оздоровиться в «целебных источниках». При этом участники опроса достаточно скептически настроены по отношению к мифологическим персонажам славянского фольклора. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не видит в этой новости большой сенсации.

ВЦИОМ изучил отношение россиян к потусторонним силам, мистике, оккультным явлениям и всему тому, что с большой натяжкой можно назвать «духовными скрепами» и «традиционными ценностями». Вывод напрашивается следующий: в российском народе сильна уверенность, что проблемы можно решить с помощью сверхъестественных явлений. Абсолютное большинство опрошенных (85%) признались, что хотя бы раз обращались к разного рода магическим практикам.

Более трети граждан пользовались услугами гадалок. Естественно, по-прежнему популярна и астрология — от нее никуда не деться. При всем при этом россияне не очень верят в существование леших, русалок и других персонажей сказочного славянского, то бишь родного, фольклора.

Иными словами, популярно то, от чего можно получить практическую пользу.

В целом ситуацию можно охарактеризовать классической фразой: все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Согласно оценкам официальной статистики, ситуация выглядит буквально угрожающей. Рынок соответствующих услуг оценивается, внимание, в 2,4 трлн руб., что где-то в 20 раз больше стоимости сектора легальных психологов. Продажи соответствующей атрибутики за последний год также показали взрывной рост. Естественно, государство со всем этим борется как может: что-то запрещает, кого-то наказывает.

Конечно, это началось не сейчас: подобные явления происходят из глубины веков. Тем не менее есть большой повод задуматься о том, почему показатели растут. Почему запретный плод не просто сладок, а повсеместно притягателен? И помогут ли здесь запреты, борьба с иноагентами, уроки воспитания в школах, семьеведение, отключения интернета и так далее? Ответить в принципе достаточно просто: чем больше в обществе напряжения и неопределенности, тем выше доходы магов и приравненных к ним категорий. К ним идут со своими бедами и несчастьями: люди хотят разбогатеть или вернуть мужа.

И бизнес охотно во всем этом участвует, зарабатывая и игнорируя указанные выше духовные скрепы и ценности.

Получается, хромает у нас доверие к общественным институтам, и магия здесь решительно не при чем. Сложно сказать, почему так происходит. Видимо, где-то кто-то недорабатывает на местном уровне. Хорошо, что ВЦИОМ проводит соответствующие опросы и, так сказать, подсвечивает суть проблемы.

