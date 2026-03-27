В России с 1 апреля заработает система подтверждения ожидания товаров

С 1 апреля в России начнет работать национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Информация об этом указана на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

СПОТ вводит новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Импортеры должны будут сообщать о предстоящей поставке через систему ФНС и вносить обеспечительный платеж (ОП) до ввоза товара. В ФНС указали, что систему вводят для исключения уклонения от уплаты налогов и обеспечения законности оборота товаров, которые ввозят в Россию.

Систему будут вводить в два этапа: тестовый начнется с 1 апреля, рабочий — с 1 июля текущего года. До июля не нужно вносить обеспечительный платеж, а операторы СПОТ не будут проверять достаточность денежных средств, внесенных в качестве ОП. Однако уже с апреля заявителям будут направлять визуализированную ссылку в случае присвоения документу о предстоящей поставке (ДОПП) статуса, который свидетельствует о его регистрации. В случае несовпадения сведений, указанных в ДОПП, со сведениями о товаре, указанными в документах от перевозчика, таможенники будут ставить отметку о несоответствии данных.

С 1 июля все ключевые механизмы СПОТ (ДОПП, ОП, QR-код) начнут действовать в полном объеме. Если у перевозчика не будет QR-кода, автомобиль с товаром не пустят в РФ. За нарушения требований закона предусмотрена ответственность, указали в ФНС.

СПОТ позволит контролировать иностранную продукцию еще до того, как она пересечет российскую границу, уточнили в ФНС. Сейчас ее проверяют уже на территории России.