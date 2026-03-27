«Оберег» спас от дронов, но не суда

Как стало известно “Ъ”, бывший начальник службы НИИ-1 ФСБ России Владимир Семенов осужден на пять лет и два месяца за злоупотребления при разработке очередной версии комплекса подавления БПЛА «Оберег 24». По данным следствия, полковник переплатил поставщикам комплектующих более 27 млн руб. Защита обжалует приговор, отмечая, что подобные затраты являются вынужденной мерой, так как поставщики опасаются попасть под санкции и действуют через посредников.

Владимир Семенов, бывший начальник службы НИИ-1 ФСБ

Фото: Евгений Куракин Владимир Семенов, бывший начальник службы НИИ-1 ФСБ

Приговор Владимиру Семенову по результатам слушаний, проходивших в открытом для СМИ режиме, вынес Реутовский гарнизонный военный суд (Московская область). Бывшего начальника одной из служб оборонного НИИ признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшем тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Прокурор требовал для подсудимого семь лет колонии общего режима с запретом на три года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Кроме того, обвинение настаивало на лишении подсудимого звания полковника.

Судья назначил ему пять лет и два месяца, оставив погоны и не став применять в его отношении запреты.

После этого он распорядился взять фигуранта под стражу в зале заседания. Во время разбирательства обвиняемый находился под запретом определенных действий.

Следствие, надзиравшая за ним прокуратура, а затем и суд установили, что полковник Семенов, стремясь выслужиться перед своим руководством и ускорить разработку «Оберега», который для подавления украинских БПЛА используют пограничники, допустил закупку комплектующих для комплексов по завышенным ценам. В результате «Оберег» выпустили, но его производство обошлось на 27 млн 150 тыс. руб. дороже, чем это было предусмотрено первоначальными сметами и контрактами.

РЭП (РЭБ) «Оберег» — семейство компактных мобильных подавителей FPV-дронов с автономной работой от встроенного аккумулятора. Разработан специально для мобильных групп. По данным разработчиков, цифровое программное моделирование позволяет обеспечить незаметность устройства для средств РЭР, РЭБ при высокой эффективности работы. Устройство обеспечивает уверенное подавление управления квадрокоптера в радиусе 50–500 м (в зависимости от удаленности оператора, условий местности и прочих факторов).

Адвокат фигуранта Валентина Инкова, выступая в прениях сторон, отмечала: следствие вообще не доказало, что ее подзащитный когда-либо видел расчетно-калькуляционные материалы, переданные заказчику от поставщика комплектующих. По ее версии, подсудимый лишь исполнял требования своего руководства, которое якобы добивалось от подчиненных, чтобы комплексы были сданы в срок любым путем.

Проблемы же, отмечают представители офицера, возникли из-за того, что поставщикам комплектующих в условиях жесткой санкционной политики в отношении России приходится закупать их через целые цепочки посредников.

Защита обжалует приговор как незаконный и необоснованный.

По данным “Ъ”, ранее за махинации при разработке комплексов подавления БПЛА «Оберег» 2022 и 2023 годов получил условное наказание предприниматель Алексей Соколов, поставлявший как раз комплектующие. Еще двух фигурантов аналогичного дела судят, а создатель комплексов находится под стражей в ожидании своего процесса.

Алексей Соковнин