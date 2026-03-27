В Севастополе похоронили погибшую при взрыве дома певчую Татианинского храма

В Севастополе простились с певчей Татианинского храма Ольгой Родиковой, погибшей при взрыве в жилом многоквартирном доме. Об этом “Ъ” сообщили в правительстве города.

Отпевание состоялось в Татианинском храме, где женщина исполняла богослужебные песнопения. На церемонию пришли ее родные и друзья.

По информации местных властей, на данный момент в больницах из 12 пострадавших при взрыве остаются 4 человека. Среди них — 14-летняя девочка Маша, которую госпитализировали с многочисленными переломами и обильным внутренним кровотечением. Медики стабилизировали ее состояние, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе произошел 23 марта. Из-за пожара и ударной волны получили повреждения больше 100 квартир в 11 домах.

В городе ввели режим ЧС регионального значения. Власти города обещают восстановить пострадавшие объекты в течение нескольких месяцев.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности, а затем дополнили его ст. 222.1 УК РФ о незаконном хранении взрывного устройства.

Александр Дремлюгин, Симферополь