Совет Европы принял конвенцию о совместном производстве сериалов

На международном фестивале сериалов Series Mania в Лилле (Франция) была подписана конвенция Совета Европы «О совместном производстве аудиовизуальных произведений в формате сериалов». Ее подписали девять стран — Франция, Италия, Греция, Португалия, Польша, Черногория, Мальта, Люксембург и Грузия.

Это первый договор, поддерживающий независимое совместное производство сериалов для телевидения и стриминговых платформ в Европе.

Конвенция, текст которой был утвержден в ноябре прошлого года, должен упростить сотрудничество независимых продюсеров из разных стран и облегчить им доступ к финансированию. «Этот договор позволит укрепить позиции независимых производителей на рынке, где доминируют неевропейские игроки»,— также отметил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Екатерина Наумова