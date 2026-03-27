Иран сообщил об ударе по транспортному центру армии Израиля в Тель-Авиве

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по крупнейшему транспортному центру Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Тель-Авиве с помощью беспилотников. Об этом утверждает пресс-служба иранской армии.

«База поддержки и транспортный центр армии в Тель-Авиве подверглись нападению дронов», — заявили представители армии Исламской Республики (цитата по IRNA).

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Тегеран осуществляет ответные удары по американским военным объектам, расположенным в странах Ближнего Востока. 23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с иранской стороной. После этого он объявил о пятидневном моратории на удары по энергообъектам. Власти Ирана заявляли, что Тегеран не принимал предложение о переговорах.