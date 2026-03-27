Режиссера фильма «Господин Никто против Путина» признали иноагентом

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов, включив в него Павла Таланкина, режиссера оскароносного документального фильма «Господин Никто против Путина». Также иноагентом признали бизнесмена Виталия Гинзбурга — бывшего подрядчика космодрома «Восточный», заочно арестованного в РФ по делу о растрате. Помимо них в реестр включены филолог и журналист Марина Скорикова и проект «Христиане против войны».

Режиссер Павел Таланкин (объявлен иноагентом) Фото: John Locher / AP Бизнесмен Виталий Гинзбург (объявлен иноагентом) Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

В пресс-релизе Минюста сообщается, что включенные в реестр распространяли недостоверную информацию о действиях российских властей, выступали против спецоперации на Украине и сотрудничали с нежелательными организациями. Все трое физлиц проживают за границей.

Виталия Гинзбурга (объявлен иноагентом) в 2019 году обвинили в невозврате кредита ПАО ВТБ и крупном хищении при строительстве космодрома «Восточный», где его ООО «Экономические программы» выступало в качестве подрядной организации. Его объявили в международный розыск. В апреле того же года бизнесмена задержали в Чехии. Несколько лет он находился в предварительном заключении, участвовал в рассмотрении своего дела чешскими инстанциями и ожидал экстрадиции в Россию. Но в 2021-м Чехия отказалась его выдавать и предоставила временное убежище.

Павел Таланкин (объявлен иноагентом) — бывший учитель из Челябинской области. В течение двух лет после начала СВО он снимал на камеру, как менялся учебный процесс. Летом 2024-го он покинул Россию и на основе отснятых материалов в соавторстве с Дэвидом Боренштейном снял документальный фильм «Господин Никто против Путина», получивший «Оскар».