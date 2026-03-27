Дом YUDASHKIN представил первую часть коллекции Haute Couture 2026 из семи образов

Для новой капсульной коллекции вместо ярких и кричащих образов креативный директор Галина Юдашкина сделала акцент на целостности: монохромная гамма и вытянутые силуэты с анатомически выверенными корсетами. Дизайнер переосмыслила архивное наследие дома, в частности технику «живописи иглой» конца 1990-х, интегрировав вышивку в архитектуру изделий.

В основе кроя брючного костюма — баланс лекал и ткани, а объем бедер формируется без накладок. Среди источников вдохновения — графика художницы Тойин Оджи Одутолы и живописный портрет эпохи Фонтенбло. Коллекция уже доступна для примерки и покупки в московском бутике Valentin Yudashkin.