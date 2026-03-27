Деловые туристы готовят «план Б»

Транзит через Москву, страховка от невылета, командировки на поездах и автобусах — россияне пересматривают деловые поездки на фоне частого закрытия аэропортов. Как выяснил “Ъ FM”, компании теперь тоже продумывают «план Б», отправляя сотрудников в командировки, и чаще выбирают поезда или автомобили, чтобы подстраховаться от форс-мажоров.

Так, в Пулково шестой день подряд происходят массовые задержки из-за атак беспилотников. Утром 27 марта были отменены или перенесены свыше 70 рейсов. Из-за этого юрист Дмитрий Желнин пропустил важное мероприятие в столице:

«Часто летаю в Москву на встречи, конференции, форумы. Вылетаю утром накануне, чтобы из аэропорта попасть на мероприятие и вечером полететь обратно. Одно событие было запланировано на 27 марта. Я купил билеты, и нашей авиакомпанией мы должен был вылететь в 7:00. В связи с закрытием воздушного пространства рейс отменили. Я согласился купить другой билет, но к утру его уже перенесли. Никакого смысла такой полет не имеет, и ничего другого не оставалось, кроме как отказаться от поездки. Проснувшись в 6:00, думаю, я бы уже не успел на "Сапсан". Плюс коллеги неоднократно говорили, что цены на него чуть ли не в два раза выше, чем на самолеты».

На фоне закрытия аэропортов при планировании путешествий компании и бизнесмены стараются минимизировать риски, подчеркнула директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок «Ракета» Дарья Лукьянова-Зубрицкая:

«Мы фиксируем случаи, когда, помимо основной логистики, для клиента одновременно бронируется дублирующий вариант на случай форс-мажора. В южных регионах чаще выбирают поезда, хотя они достаточно сильно заполнены и не всегда можно оперативно найти билеты. Есть также варианты транзита через Москву, например.

Безусловно, в данном случае сотрудникам приходится закладывать больше времени либо даже брать ночевку. Для компании-работодателя это дополнительные расходы на размещение.

Для командировок компании пользуются и собственным автопарком. Но понятно, что в данном случае речь идет только о поездках на близкие расстояния. Еще из трендов: клиенты, которые отправляются в командировки, чаще оформляют страховки от невылета. Организации стараются подстраховаться, получить бонусы от этого. Некоторые вообще ездят только поездами либо автобусами, а в обратный путь отправляются самолетами».

По данным Росавиации, за прошлый год пассажиропоток российских авиакомпаний снизился почти на 4%. Внутренними рейсами воспользовались чуть больше 80 млн человек. Частое закрытие воздушного пространства — главная тому причина, согласен член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков:

«Количество авиапассажиров в 2025 году на внутренних линиях показало небольшое снижение по сравнению с 2024-м. Это как раз говорит о том, что появилась некоторая тенденция перетекания на другие виды транспорта. Судя по всему, падение спроса произошло именно вследствие упадка надежности авиаперевозок. Но снижение происходит в основном на небольших расстояниях. Допустим, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Пермь — это локации, куда можно доехать поездом за день. Количество авиаперелетов в дальние города, куда по железной дороге добираться четыре дня и больше, а то и вовсе нет такого варианта, не снизилось.

При этом стоимость билетов на поезда увеличивается. Дело в том, что с этого года перевозки в плацкартных вагонах перестали дотироваться, они теперь на принципах самоокупаемости. Продолжают субсидироваться только некоторые отдельные направления, например, Калининград».

По данным сервиса «Авиасейлс», стоимость авиабилета Москва—Санкт-Петербург с вылетом 28 марта начинается от 2,4 тыс. руб. Билет на «Сапсан» обойдется минимум в 4,1 тыс. руб. В сервисе «Туту.ру» отмечают, что в марте продажи авиабилетов из Москвы выросли на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Настолько же увеличился и спрос на автобусный транспорт.

Анна Кулецкая