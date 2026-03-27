Жителя Ростовской области подозревают в стрельбе в подростков

В Боковском районе Ростовской области возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) в отношении жителя станицы Каргинской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Согласно версии следствия, подозреваемый 25 марта во дворе своего дома увидел двух подростков. «Полагая, что они бросали камни по крыше его гаража, мужчина с целью напугать подростков произвел из пневматической винтовки выстрел металлической пулей в 15-летнего подростка»,— отмечается в сообщении.

Подростку своевременно оказали помощь и вытащили пулю. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Наталья Шинкарева