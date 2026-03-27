Британия выделит $130 млн для поддержки ПВО Украины

Великобритания выделит очередной пакет военной помощи Киеву в размере 100 млн фунтов стерлингов (более $130 млн) на поддержку ПВО Украины. Об этом сообщили в британском Министерстве обороны.

«Великобритания в срочном порядке выделит дополнительные 100 млн фунтов стерлингов на поддержку противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить страну от непрекращающихся атак России»,— говорится в заявлении Минобороны.

Выделенные средства будут оперативно направлены на укрепление противовоздушной обороны Украины, сообщили в военном ведомстве.

В феврале на заседании Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Великобритания объявила о выделении Украине пакета помощи в размере 500 млн фунтов стерлингов. В этот пакет вошли 150 млн фунтов стерлингов на инициативу НАТО PURL, которая предполагает закупки помощи Украине за счет европейских союзников.

Совокупная помощь Великобритании Украине составляет порядка 3 млрд фунтов стерлингов, отмечается в заявлении Минобороны.

Анастасия Домбицкая