Петербург и Севастополь свяжет регулярный автобусный маршрут

В конце этой недели между Санкт-Петербургом и Севастополем впервые запускается регулярное автобусное сообщение. Как сообщает официальный сайт администрации Петербурга, первый рейс отправится с автовокзала города в воскресенье, 29 марта, в 13:45. Время в пути составит около 40 часов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что новый маршрут пройдет через Москву, Луганск, Донецк, Мариуполь и Симферополь.

«Новый рейс расширяет географию пассажирских перевозок из Петербурга и повышает транспортную доступность южных регионов. Это особенно важно накануне летнего сезона отпусков»,— отметил глава региона.

На маршруте будут задействованы автобусы большой вместимости с откидными креслами, системами климат-контроля, USB-разъемами и мультимедийным оборудованием.