МИД России заявил протест чешскому послу

Посол Чехии в России Даниэл Коштовал был вызван в МИД РФ в связи с инцидентом с «Русским домом» в Праге. Ему был заявлен протест. В МИД РФ потребовали провести расследование нападения на учреждение, на территорию которого были брошены бутылки с зажигательной смесью.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Двадцать седьмого марта в МИД России был вызван посол Чешской Республики в Российской Федерации Д. Коштовал. Чешскому дипломату заявлен решительный протест в связи с совершенным вечером 26 марта нападением на Российский центр науки и культуры в Праге с применением бутылок с зажигательной смесью»,— говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Утром 27 марта в полиции Чехии сообщили, что власти страны организовали поиски преступника, который кинул несколько коктейлей Молотова в здание «Русского дома» в Праге.

Культурный центр «Русский дом» в Праге 26 марта забросали бутылками с зажигательной смесью. Руководитель центра Игорь Гиренко сообщал, что злоумышленники бросили в здание центра шесть «коктейлей Молотова», три из которых не взорвались. Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов в беседе с «РИА Новости» назвал произошедшее спланированным терактом против российской собственности. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «варварском акте».

«Русский дом» в Праге работает при поддержке Россотрудничества с 1971 года. Учреждение занимается продвижением русской культуры, языка и традиций в Чехии.

Анастасия Домбицкая