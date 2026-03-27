В метро Екатеринбурга организовали рок-концерт в честь ХК «Автомобилист»

В Екатеринбурге на платформе станции «Площадь 1905 года» выступила кавер-группа «Нефть». Ее выступление организовал хоккейный клуб «Автомобилист» в рамках игр серии плей-офф против «Салавата Юлаева». С импровизированной сцены прозвучали песни «Кукла колдуна» группы «Король и шут», «Посмотри в глаза» Натальи Ветлицкой в рок-обработке, а в конце был исполнен гимн «Автомобилиста».

Выступление кавер-группы "Нефть" на станции метро "Площадь 1905 года" Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Зрители на концерте Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

За выступлением наблюдали более 150 человек. Болельщиков и прохожих встречал маскот хоккейной команды лось «Автик».

«Автомобилист» и «Салават Юлаев» борются за выход в четвертьфинал Кубка Гагарина. Пока счет в серии 1:1, она продлится до четырех побед одной из команд.

Ближайший матч состоится 27 марта в 17:00 по московскому времени на «Уфа Арене». ХК «Автомобилист» организует трансляции выездного матча для болельщиков в екатеринбургских торговых центрах «Мега» и Veer Mall.

Андрей Сергачев