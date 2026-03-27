Отношения России со странами Европы находятся в кризисе, заявил президент Владимир Путин. По мнению главы государства, это произошло не по вине российской стороны.

«Понятно, что отношения России со странами Европы находятся в кризисе не по нашей вине»,— сказал Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ (цитата по «РИА Новости»).

По словам российского лидера, кризис в отношениях спровоцировали действия прежней американской администрации и ряда стран Европы. В частности, причиной стала поддержка этими странам госпереворота на Украине, который, как подчеркнул Владимир Путин, стал причиной «всей цепочки трагических событий».

В феврале 2014 года ситуация в центре Киева резко обострилась, что привело к столкновению между силовиками и активистами «Евромайдана». После этого Виктора Януковича лишили власти, а сам он через Крым бежал в Россию. 2 мая 2014 года в Одессе произошли масштабные столкновения между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами. Беспорядки закончились большим пожаром в Доме профсоюзов, в результате которого погибли 48 человек и еще 250 пострадали.

Анастасия Домбицкая