Работа десяти пермских кафе приостановлена из-за нарушений санитарных норм

С начала 2026 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило 25 предприятий общественного питания, десять из них приостановили деятельность из-за нарушений санитарных норм. Всего было составлено 32 протокола об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 163,5 тыс. руб., от работы отстранено 11 человек, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Наиболее распространенными нарушениями, по данным ведомства, является несоблюдение поточности технологических процессов, отсутствие исправных сетей водоснабжения, наличие сырья без маркировки, несоблюдение условий хранения и сроков годности продуктов и другие.