«Память переполнена»: что делать, когда смартфон просит освободить место

Почему даже относительно новый смартфон внезапно начинает жаловаться на нехватку памяти и что с этим делать, рассказал менеджер МегаФона по мобильному оборудованию Антон Вишневский. По его словам, в большинстве случаев дело не в поломке или старости устройства, а в том, как на нем постепенно копятся повседневные данные, от фотографий до переписок в мессенджерах.

Значительную часть памяти занимают фото и видео, особенно если смартфон автоматически сохраняет их из чатов. «Люди пересылают друг другу одни и те же ролики, открытки, поздравления — все это копится в памяти устройства, хотя со стороны кажется, что вы просто посмотрели и пролистали дальше», — пояснил эксперт. Дополнительно место занимают скачанные файлы и документы из рабочих и семейных чатов, электронной почты, а также содержимое папки «Загрузки», о которой многие вспоминают только тогда, когда хранилище уже почти заполнено.

Браузеры, социальные сети и мессенджеры постоянно сохраняют картинки, фрагменты страниц и ролики, чтобы они быстрее открывались в следующий раз. Со временем такие служебные файлы начинают занимать все больше места. Особенно это заметно в мессенджерах: сами текстовые сообщения весят немного, но папки с фотографиями и видео, которые программы хранят внутри себя, могут занимать гигабайты. Свой вклад вносит и система — обновления программного обеспечения, резервные копии и другие служебные данные, которые частично остаются в памяти устройства.

Антон Вишневский предостерег от безусловного доверия приложениям, которые обещают «очистить память одним нажатием». «Иногда такие программы удаляют нужные файлы, показывают красивые, но далекие от реальности проценты освобожденного места и заодно предлагают установить еще несколько якобы полезных сервисов», — сказал он. По словам эксперта, в большинстве случаев достаточно встроенных средств самого смартфона: в разделе «Память» или «Хранилище» видно, какие приложения и типы файлов занимают больше всего, а из настроек можно очистить кэш конкретных программ.

Эксперт советует хотя бы раз в месяц проверять, чем именно забита память. В первую очередь можно удалить самые объемные и очевидно ненужные вещи: старые видео, неудачные или дублирующиеся снимки, документы и архивы из папки «Загрузки», файлы, которые уже не нужны, например, разосланные презентации или временные материалы для работы и учебы. «Полезно заглянуть и в настройки мессенджеров: там можно запретить автоматическое сохранение всех картинок в галерею, ограничить срок хранения вложений и удалить старые файлы из переписок, не трогая сами сообщения», — добавил он.

Отдельно эксперт рекомендует настроить автоматическое резервное копирование и сжатие фотографий в облачных сервисах. Это позволяет хранить большой фотоархив, не заполняя при этом память телефона. «Важно не удалять все подряд, не убедившись, что нужные снимки и видео действительно скопированы в облако или на внешний носитель», — подчеркнул эксперт. Тем, кто не хочет пользоваться облачными хранилищами, он советует время от времени переносить крупные файлы на компьютер или внешний жесткий диск.

При этом, по словам специалиста, не стоит без необходимости заходить в системные папки и удалять то, назначение чего непонятно. «Если вы не уверены, за что отвечает файл или каталог, лучше его не трогать. Начните с простого: своих фото и видео, музыки, скачанных документов, приложений, которыми вы давно не пользуетесь», — пояснил он. Нередко, добавил Вишневский, достаточно удалить одну тяжелую игру или сервис, к которым вы месяцами не обращались, — и свободного места станет заметно больше, чем от многократной очистки мелких файлов.

Эксперт напомнил, что нехватка свободного пространства сказывается не только на том, сколько фотографий можно сделать. «Когда память почти полностью занята, телефон начинает работать медленнее, приложения могут вылетать, а обновления — не устанавливаться. Оставлять небольшой запас свободного места — это простая, но важная привычка, которая помогает смартфону оставаться быстрым и стабильным», — резюмировал эксперт.

