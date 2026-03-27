Собакам дали свободу

В Самаре в ООО «Добрые люди», которое занималось в городе реализацией федеральной программы ОСВВ (метод гуманного регулирования численности бездомных животных), заявили, что больше не отлавливают бродячих собак. При этом в администрации Самары утверждают, что срок действия муниципального контракта с ООО «Добрые люди» истекает в апреле, и чиновники уже готовят конкурсную документацию на следующий период. Руководительница компании Инна Тарасенко заявила, что предусмотренный контрактом срок оказания услуг подрядчиком истек в конце февраля, а новый договор с администрацией пока заключать не планируется из-за принципиальных разногласий с главой департамента городского хозяйства Евгением Владимирским, из-за которого компания, на содержании которой находятся почти 1000 собак, «искусственно отрезана от любого финансирования».

Руководительница ООО «Добрые люди» («ДЛ») Инна Тарасенко заявила, что с 1 марта компания, у которой в Самаре был муниципальный контракт на ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на прежнее место либо пожизненное содержание бродячих собак), больше не занимается отловом животных.

Компания ООО «Добрые люди», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», проводит отлов безнадзорных собак с 2020 года. В 2022 году владельцем и главой компании стала Инна Тарасенко. До этого организация принадлежала Андрею Храмову, он же является собственником ООО «Ветсанутильзавод» в Новокуйбышевске. Согласно финансовой отчетности, выручка «ДЛ» в 2024 году составила 53 млн руб., при этом убыток превысил 3,4 млн руб. Пятого февраля этого года между администрацией Самары (департаментом городского хозяйства и экологии Самары) и компанией заключен контракт на «оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (собаками)» стоимостью 3 млн руб. Бродячих собак, отловленных с улиц, помещают в приют, обследуют, обрабатывают от паразитов, вакцинируют от бешенства и стерилизуют. После тридцатидневного карантина неагрессивные животные, согласно требованиям Федерального закона «Об ответственном отношении к животным», возвращаются в прежнюю среду обитания с присвоением идентификационного номерного знака в виде бирки на ухе. Агрессивные животные помещаются на пожизненное содержание в приют в пос. Козелки в Красноглинском районе Самары за счет самого подрядчика или пожертвований.

По данным городской администрации на конец 2025 года, в прошлом году с учетом обращений жителей и организаций было отловлено и обследовано более 3,3 тыс. бездомных собак. Всего на эти цели в городском бюджете в прошлом году выделили около 60 млн руб. При этом, по данным подрядчика, в начале 2025 года в городе насчитывалось около 6 тыс. безнадзорных собак, что на 40% меньше по сравнению с данными на 2022 год, когда в Самаре было около 10 тыс. особей.

По информации правительства Самарской области, всего в регионе в 2025 году на федеральную программу ОСВВ потратили 90 млн руб., в этому году финансирование сократили на 20 млн руб. — соответствующее постановление в декабре прошедшего года подписал первый замгубернатора Виталий Шабалатов.

На прошлой неделе Инна Тарасенко заявила, что на компанию оказывается давление со стороны заказчика в виде департамента городского хозяйства и экологии. ООО «Добрые люди» и реабилитационный центр «ФлагманВет», где оказывается помощь пострадавшим на улице животным, по словам Инны Тарасенко, «искусственно отрезаны» от любых источников финансирования. Более того, по данным Инны Тарасенко, сотрудниц ведомств, контролирующих деятельность подрядчика, «принуждали давать показания» против подрядчика. Как сообщила глава «ДЛ» «Ъ-Волга», отношения между подрядчиком и департаментом городского хозяйства осложнились «после того, как должность занял Евгений Владимирский».

На должность замглавы Самары – руководителя департамента городского хозяйства и экологии Евгений Владимирский назначен в августе 2025 года. Михаил Малыхин, возглавлявший этот департамент, перешел на должность первого заместителя главы Самары.

«Новый глава занял позицию радикальных зоозащитников, которые стараются парализовать деятельность компании, и начал заключать с нами контракт на короткие периоды, например, одну или две недели, тогда как программа ОСВВ предусматривает 30-дневный цикл „отлов-стерилизация-кастрация-выпуск“. Наши отчеты проверяются и перепроверяются с нарушением сроков проверки, а в новые договоры с нами пытаются включить бессмысленные требования, например, чтобы камера, фиксирующая процесс отлова, не тряслась, или чтобы съемка не происходила против света. У нас в приюте почти 1000 собак, за которых город не платит. Их содержим мы сами, и для их содержания нужно стабильное финансовое состояние компании, которой к тому же еще нужно платить налоги, зарплату сотрудникам и т.д. Сейчас мы не выезжаем на вызовы с просьбой отловить животное, так как срок оказания наших услуг, предусмотренный последним договором, истек. Если компания будет доведена до банкротства, мы готовы выпустить всех собак на волю, так как это собственность города», — сказала Инна Тарасенко.

Корреспондент «Ъ-Волга» убедился, что в контракте на сайт единой информационной системы в сфере госзакупок указано, что услуги оказываются исполнителем с момента заключения контракта до 28.02.2026 включительно.

В администрации города «Ъ-Волга» назвали это технической ошибкой и отметили, что контракт на отлов бездомных животных, заключенный с ООО «Добрые люди», действует до 30 апреля 2026 года. «Дополнительное соглашение к зарегистрированному 3.03.2026 года в реестре контрактов на официальном сайте ЕИС контракту находится на стадии подписания», — сообщили городские власти. В «ДЛ» «Ъ-Волга» ответили, что ни о каком дополнительном соглашении не может быть и речи, так как его подписание на таком позднем этапе грозит уголовной ответственностью.

Сабрина Самедова