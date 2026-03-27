Прокурор не прижился на Утесе

Как стало известно “Ъ”, суд удовлетворил иск прокуратуры Ивановской области, признав ее бывшего сотрудника незаконным владельцем участка и дома в заповедном Плесе. Ответчик, получивший недвижимость с использованием служебного положения, должен снести здание, а участок вернуть муниципалитету.

Приволжский районный суд удовлетворил иск прокурора Ивановской области Андрея Жугина к бывшему сотруднику надзорного ведомства Илье Запруднову, являющемуся сейчас адвокатом. В ходе разбирательства выяснилось, что в 2011–2012 годах, будучи прокурором Приволжского района, господин Запруднов не соблюдал требования антикоррупционного законодательства.

В январе 2012 года он попросил у администрации Приволжского района предоставить ему участок площадью 1,5 тыс. кв. м для ведения подсобного хозяйства. В июне следующего года сотрудник надзорного ведомства получил его в селе Утес, относящемся к Плесу, на 49 лет. А на следующий год получил и разрешение на постройку на земле дома, которое реализовал.

Однако, установила прокуратура, спорный земельный участок расположен в границах зоны охраняемого ландшафта, где по решению совета депутатов Ивановской области строительство новых жилых домов запрещено. Да и само выделение земли оказалось незаконным, поскольку в том числе влекло за собой конфликт интересов — тогдашний глава района Сергей Сычев был поднадзорен районной прокуратуре.

Господина Сычева затем признали виновным в злоупотреблениях (он незаконно передал теще в аренду три участка), но в итоге чиновник попал под амнистию. Бывшему же прокурору, согласно судебному решению, предстоит снести незаконную постройку, а землю вернуть району.

Николай Сергеев