Путин обсудил с членами Совбеза работу российской дипломатии в Европе

Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На повестке встречи — работа российской дипломатии в Европе.

«Отношения России со странами Европы находятся в кризисе, не по нашей вине, и ссылки на украинские события здесь не имеют достаточных оснований, потому что сам украинский кризис произошел по вине и прежней американской администрации, и ряда ведущих европейских стран»,— сказал господин Путин, открывая совещание. По его словам, Россия никогда не отказывалась от развития и восстановления отношений с Европой.

Выступить с докладом глава государства предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову. Он попросил господина Лаврова поделиться соображениями о том, как России дальше работать на европейском треке.