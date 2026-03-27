Учителя разобралИИсь

В России из 1886 опрошенных школьников 67% используют искусственный интеллект для помощи в учебе, сообщает Анкетолог. Причем 17% детей отметили, что применяют ИИ регулярно. Современные технологии помогают школьникам быстро находить нужную информацию, писать тексты и создавать проекты. Учителям и педагогам приходится подстраиваться под эти тенденции, находить новые подходы к составлению домашних заданий и оценке знаний учеников. Представители сферы образования Челябинской области считают, что внедрение ИИ в процесс обучения неизбежно. Ключевой проблемой остается умение детей фильтровать полученную информацию. По мнению экспертов, развитие нейросетей в будущем изменит рынок труда.



В Челябинске состоялся круглый стол, посвященный использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе. В нем приняли участие представители региональной власти и сферы образования, учителя, ректоры и руководители рекрутинговых агентств. Спикеры обсудили, как сами педагоги используют ИИ в работе, как современные технологии влияют на когнитивные способности детей, а также как рынок труда адаптируется под современные тенденции.

Начальник управления технологического и организационного обеспечения министерства образования и науки Челябинской области Евгения Кулагина считает, что дискуссию об искусственном интеллекте пора перевести из плоскости «полезно или вредно» в «можно ли избежать этого или нет».

«Последние пять-семь лет мы наблюдаем цифровую трансформацию образования в двух аспектах: технологическом и содержательном. В первом случае любую школу и детский сад нельзя представить без высокоскоростного интернета, цифрового оборудования с большим объемом функций. Однако потенциал этой техники используется всего на 10%. Безусловно, изменились программы повышения квалификации педагогов, в которые уже зашиты модули по использованию цифровых инструментов»,— отметила Евгения Кулагина.

По ее словам, внедрение искусственного интеллекта в образовательный процесс оказывает два эффекта. «Во-первых, это снижение административно-бюрократической нагрузки, во-вторых, как следствие, повышение качества работы учителя, освобожденного от большого количества административной работы»,— рассказала Евгения Кулагина. Спикер пришла к выводу, что внедрение ИИ-технологий в образование — неизбежный процесс. Это помогает учителям выделить больше времени на персональную работу с детьми.

Финалист конкурса «Учитель года – 2025» Глеб Фомин высказал мнение, что сейчас ИИ воспринимается только в двух крайностях — абсолютный спаситель или реальная угроза. «С моей точки зрения, цифровые образовательные технологии можно рассматривать только как помощника. Здесь есть свои преимущества и риски. Как учитель гуманитарной дисциплины, я стараюсь пока отстраняться от технологий искусственного интеллекта. Из-за разных „чатов GPT“ мы потеряли возможность задавать творческие задания в виде сочинений»,— поделился Глеб Фомин.

Учитель рассказал, что начал больше внимания уделять развитию коммуникативных навыков у школьников. «Когда я вижу сочинение, которое вероятнее всего написано искусственным интеллектом, я подзываю к себе ученика и начинаю его расспрашивать, прошу объяснить какое-нибудь слово. Ребенок не может это сделать и сознается, что через ИИ написал»,— рассказал Глеб Фомин.

Современное поколение детей уже привыкло к ИИ-технологиям, из-за чего учителям приходится менять формат уроков и домашних заданий. Заместитель директора МАОУ «ИТ–лицей Привилегия Челябинска» Алексей Богатырев считает, что задача любой школы — объяснить учащимся, когда и как стоит использовать искусственный интеллект. «Такая же работа происходит у нас с педагогами. Основная проблема, с которой сталкиваются наши учителя, это домашние текстовые задания. Их школьники действительно делают с помощью ИИ и приносят на урок. Поэтому ИИ заставляет менять формат домашних заданий и систему оценки»,— подчеркнул Алексей Богатырев.

Не только современные ИИ-технологии, но и молодое поколение с новыми взглядами и целями побуждают систему образования модифицироваться. В этом году Международный институт дизайна и сервиса организовал стратегическую сессию «МИДиС-2036». Группы студентов, проректоров, педагогов несколько дней посвятили анализу и изучению того, как изменится система образования к 2036 году. Ректор МИДиС Максим Усынин поделился со спикерами круглого стола результатами исследования.

«Что изменится? В первую очередь, мы однозначно вернемся к ренессансу „живого“ образования, мышления, искусства, творчества. Это мы наблюдаем уже сейчас. Например, в этом году у нас вдвое больше детей занимаются в литературной студии. Есть запрос на музыку, квартирники. У молодого поколения наблюдается стремление прикоснуться ко всему „живому“»,— рассказал Максим Усынин. По его словам, ближе к 2036 году дети будут воспринимать 45 минут урока как «насилие над собой».

Максим Усынин подчеркнул, что им важно было составить и изучить вопросы, которые вероятнее всего будут задавать дети своим родителям. Один из них: „Зачем мне идти в школу, если я все могу получить дома?“.

«Важно поработать с этой историей, когда ребенок будет спрашивать, зачем ему математика, если искусственный интеллект рекомендует ему развиваться в музыке. Сейчас дети еще не задают такие вопросы, потому что знание, получаемое от родителей и учителей, обладает неоспоримым авторитетом. Но все меняется. У детей первым учителем становится станция „Алиса“. Теперь не получится просто сказать ребенку, что нужно хорошо учиться, чтобы сдать ЕГЭ и не работать дворником. На это он потребует доказательства»,— рассказал Максим Усынин.

В ходе дискуссии также была поднята тема использования искусственного интеллекта IT-специалистами. Руководитель Центра образовательных программ топ-уровня в сфере искусственного интеллекта «ВиртУм» ЮУрГУ Алена Замышляева считает, что современных сотрудников IT-сферы необходимо учить критически относиться к использованию ИИ.

«Глубокие знания, основные алгоритмы и тонкости программирования никто не отменял. Сначала специалистам необходимо получить ту базу, которая потом поможет им в работе, критическом отношении к ИИ и осознании своей ответственности в том, что они делают. Мы используем искусственный интеллект и обучаем этому в первом семестре. Но наши студенты еще на старте обучения могут поучаствовать в проектной работе и разработать реальный продукт для различных компаний. Они понимают, как это ценно и полезно»,— рассказала Алена Замышляева.

Сооснователь компании по производству интерактивного оборудования «Инновации детям» Дмитрий Андреев также отметил, что сейчас ребенка не получится заставить учиться только за счет внешней мотивации — престиж, статус, размер заработной платы и так далее. «У молодого поколения действительно есть запрос на „новую искренность“. Если раньше можно было только за счет внешней мотивации выстраивать трек ребенка, то в будущем наша основная задача как родителей, учителей, педагогов и работодателей — работа с внутренний мотивацией. Чего ребенок, ученик или сотрудник хочет? Сегодня у детей не всегда есть осознание и понимание: „А кто я?“»,— отметил Дмитрий Андреев.

По его словам, сегодня ребенок живет в постоянном информационном шуме. Из-за этого ему необходимо уметь работать с поступающей в его голову информацией. «В школе их этому не учат. Искусственный интеллект генерирует еще больше информации. И в этом большом океане данных нужно правильно плавать. В нашем центре мы стараемся развивать у детей навыки, направленные на развитие критического отношения к информации и умение интерпретировать ее»,— заключил Дмитрий Андреев.

Использование искусственного интеллекта помогает упростить работу во многих сферах деятельности. Создание контента, на которое авторы тратили много времени, теперь можно поручить чату GPT и получить результат за несколько минут. Сегодня можно также услышать музыку, созданную искусственным интеллектом. Упрощение рабочих процессов меняет запросы работодателей и формирует новые требования к сотрудникам.

Директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов считает, что использование цифрового контента может погубить личностный креатив и потребность в нем. «Сейчас мы учим детей самостоятельно что-то придумывать и создавать, заниматься творчеством. Будучи взрослым, он придет к работодателю с этими навыками и столкнется с тем, что будет безработным, поскольку его уже заменили нейроавторы. Должна быть единая система ограничений, разрешений, координат, которые будут контролировать распространение и использование ИИ-контента»,— считает Евгений Макагонов.

Участник дискуссии также рассказал, что для новых сотрудников в компании они проводят обучение и рассказывают о преимуществах нейрошлюзов.

«Нейрошлюзы самостоятельно резюмируют и составляют протоколы по итогам видеоконференций. Это экономит очень много времени, сокращает работу с документами и до 40% повышает эффективность деятельности сотрудника. Мне такой инструмент, безусловно, помогает готовиться к выступлениям»,— поделился Евгений Макагонов.

О будущих изменениях на рынке труда рассказала директор рекрутингового агентства «ТИРС» Екатерина Карпенко. По ее словам, из-за автоматизации части рабочих процессов ряд профессий будет сокращаться или трансформироваться. «Сегодня даже главный бухгалтер ощущает себя простым финансовым администратором из-за внедрения расчета налогов на программном уровне. На рабочих местах человек однозначно будет совмещать функции главного бухгалтера, экономиста, расчетчика и так далее»,— рассказала Екатерина Карпенко.

Спикер поделилась, что при поиске кандидатов использует искусственный интеллект. «Например, мы предлагаем работодателю ретрансляцию беседы с соискателем. Конечно же, с разрешения последнего, поскольку они тоже заинтересованы в оценке своей мотивации со стороны компании. Искусственный интеллект анализирует беседу и выделяет основу мотивации соискателя. Это помогает мне, потому что в процессе беседы иногда не получается осмыслить все, что тебе говорит кандидат»,— поделилась директор рекрутингового агентства «ТИРС».

Ольга Воробьева