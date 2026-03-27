Как семейные правила по использованию смартфона влияют на безопасность детей

Когда ребёнок получает первый смартфон, родители чаще всего обсуждают правила поведения в интернете. Однако многие риски связаны не столько с контентом, сколько с повседневными функциями самого устройства — уведомлениями сервисов, сообщениями с кодами подтверждения и звонками с незнакомых номеров. Почему одних разговоров о безопасности недостаточно и какие настройки смартфона стоит проверить заранее, объяснил старший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

Номер телефона как элемент цифровой безопасности

Сегодня номер телефона во многих сервисах используется как инструмент подтверждения личности. С его помощью можно войти в профиль, восстановить доступ или подтвердить важное действие. Для этого сервисы отправляют SMS-коды — короткие одноразовые пароли. Они приходят, например, при входе в профиль или смене пароля, действуют ограниченное время и предназначены только для владельца.

Поэтому важно заранее объяснить детям: такие сообщения связаны с безопасностью. Простое правило, которое стоит обсудить в семье — не вводить коды из SMS по чьей-то просьбе и не передавать их другим людям, даже если собеседник представляется сотрудником сервиса или службы поддержки.

Настройки смартфона — это тоже защита

Вторая важная часть безопасности — технические настройки устройства. Даже простые параметры могут значительно снизить риски.

Родителям стоит обратить внимание на несколько вещей:

ограничить установку приложений из неизвестных источников;

включить определитель подозрительных звонков;

настроить родительский контроль или детский профиль;

установить антивирусное ПО;

проверить, какие приложения могут отправлять уведомления и сообщения.

Сегодня многие смартфоны и сервисы операторов связи уже предлагают встроенные инструменты защиты, которые помогают фильтровать подозрительные звонки или ограничивать доступ к небезопасным ресурсам.

Простые правила работают лучше запретов

Полезно формировать привычку делать паузу перед действием. В цифровой среде многие решения принимаются автоматически: нажать на ссылку, подтвердить действие, установить приложение. Короткая остановка — попытка понять, зачем пришло сообщение и что от пользователя требуется — заметно снижает риск ошибок.

Не менее важно создать атмосферу, в которой можно спокойно рассказать о сомнительной ситуации. Если случайно была открыта ссылка, установлено приложение или получен подозрительный звонок, возможность обсудить это со взрослыми помогает быстрее заметить проблему и избежать последствий. Со временем такие простые модели поведения становятся основой цифровой безопасности.

Значение имеет и пример родителей. Дети часто копируют поведение взрослых в цифровой среде, поэтому правила безопасности лучше формулировать как общие для всей семьи. Когда взрослые придерживаются тех же принципов, они воспринимаются не как ограничения, а как естественная часть использования технологий.

