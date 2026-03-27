Прояви себя на Слете!

В сентябре этого года АО «БЭСК» проведет ХII Слет молодых энергетиков-электросетевиков. Он открыт для молодых специалистов, работающих в энергетике, молодых ученых и студентов энергетических специальностей учебных заведений.

Слет пройдет в новом формате. Первый этап – дистанционный, второй – очный. Программа традиционно включает в себя работу восьми секций. Ведется прием научно-технических работ. Материалы необходимо присылать секретарям секций до 29 апреля. Подробнее с требованиями и Положением о проведении Слета можно ознакомиться здесь.

Участие в Слете – уникальная возможность предложить свои идеи, раскрыть потенциал и внести вклад в решение актуальных задач современной энергетики. Поторопитесь проявить себя в полной мере!

