Шадаев рассказал о планах поддержки российских разработчиков игр

Минцифры России подготовило комплекс мер по развитию российской индустрии компьютерных игр, которые позволят разработчикам пользоваться льготами, предусмотренными для IT-компаний. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.

«Ключевая задача — создать для разработчиков игр специальный режим применения существующих льгот для IT-индустрии», — рассказал господин Шадаев на Евразийском межправительственном совете (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минцифры пояснил, что разработчики оформляют права на игры на зарубежные юрлица, чтобы получать платежи от иностранных пользователей. Министерство предлагает разработчикам включать игры в реестр российского ПО — это позволит им пользоваться существующей для IT-компаний льготой по НДС. Господин Шадаев также уточнил, что в комплекс включены и другие меры, направленные на стимулирование разработки новых игр, упрощение их экспорта и продвижение на международный рынок.

Льготы для аккредитованных IT-компаний в России включают налог на прибыль 5% (до 2030 г.), пониженные страховые взносы, освобождение от НДС при продаже ПО из реестра, а также гранты и льготную ипотеку для сотрудников.