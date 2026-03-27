В Самаре серийному угонщику престижных иномарок отказали в УДО

Куйбышевский районный суд Самары отказал в условно-досрочном освобождении осужденному, который отбывает наказание за серию краж автомобилей премиум-класса. Мужчина похитил семь дорогостоящих иномарок, используя техническое устройство для блокировки сигнала ключей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Установлено, что в 2018 году осужденный угнал два автомобиля Toyota RAV4 и один Toyota Land Cruiser Prado. В 2021 году он похитил еще три машины Toyota RAV4 и две Toyota Camry.

Во всех случаях автомобили были оснащены интеллектуальной системой доступа без ключа, а злоумышленник использовал подавитель беспроводных сигналов (постановщик заградительных помех). Потерпевшим был причинен ущерб в особо крупном размере.

Угонщика задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). В итоге мужчину признали виновным и отправили на принудительные работы.

Во время отбывания наказания осужденный обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Но суд, изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, представителя исправительного учреждения и потерпевших, отказал угонщику в УДО.

