Лауреаты премии «Золотая маска» поставят в Перми балет

В 2027 году в Пермском театре оперы и балета планируется премьера современного балета «Снегурочка». Об этом «Новому компаньону» сообщил худрук Пермского балета Алексей Мирошниченко. Хореографом-постановщиком спектакля будет Павел Глухов, лауреат ряда премий, включая «Золотую маску». Музыкальным руководителем спектакля выступит дирижер Федор Леднев — также лауреат «Золотой маски».

Напомним, премьера балета «Снегурочка» планировалась в июне 2025 года, однако была перенесена в связи с продолжительными поисками хореографа-постановщика. Ранее предполагалось, что в будут задействованы композитор Владимир Раннев и хореограф Вячеслав Самодуров.