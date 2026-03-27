Вячеслав Бутусов, Emin, «Кармен» и «Твое сердце будет разбито»

В ближайшую неделю в Уфе выступят Emin, Ева Польна, Вячеслав Бутусов, Света, «Чиж & Со». В театрах покажут спектакли «Стих в большом городе», «Женихи», «Маскарад», «Кармен». Киноманов ждут на показах фильмов «Домовенок Кузя 2», «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала», «Твое сердце будет разбито».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Концерты

29 марта в ресторане MusicHall 27 состоится концерт группы «Lookmanov трибьют». Коллектив под руководством шоумена Дамира Лукманова исполнит хиты группы «Мумий тролль».

29 марта во Дворце борьбы выступит Emin. Певец продолжает музыкальный тур «Жизнь игра» по городам России и других стран. Каждый концерт — это почти камерный разговор со зрителем, где звучат не только песни, но и живые эмоции. К уже хорошо знакомым слушателям хитам добавятся знаковые в карьере Emin’a музыкальные посвящения Элвису Пресли и Муслиму Магомаеву.

30 марта в Городском дворце культуры состоится концерт Евы Польны. Яркая и харизматичная певица, автор музыки и текстов, неутомимый экспериментатор, чье творчество любят поклонники самых разных музыкальных жанров исполнит свои лучшие песни.

В «Огнях Уфы» 1 апреля можно будет послушать Вячеслава Бутусова и группу «Орден Славы». Музыканты исполнят легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен популярного коллектива.

В тот же вечер, 1 апреля, в ресторане «Максимилианс» выступит Света. Певица, чья популярность в большей степени пришлась на начало 2000-х, споет для гостей вечера свои самые известный песни: «Золотой рассвет», «Ты не мой», «А может да», «Дорога в аэропорт», «Синеглазые дельфины» и другие.

Любителей русского рока ждут 2 апреля в ГКЗ «Башкортостан». Тут состоится концерт группы «Чиж & Со». Вы услышите вечные хиты: «Такие дела», «Вечная молодость», «Перекресток», «Она не вышла замуж», «Дополнительный 38-й» и другие песни, которые зал традиционно поет вместе с группой.

Dabro восторжествует 3 апреля в «Огнях Уфы». Группа Dabro — одна из самых искренних групп современности. Два брата Иван и Михаил Засидкевичи раскачивают большие залы и арены по всей стране. Пожалуй, нет человека, который не слышал «Звук поставим на всю», «На часах ноль-ноль» или «Услышит весь район».

Ностальгирующих по нулевым уфимцев и гостей города ждут 3 апреля в ресторане «Максимилианс». Некогда популярная группа «Демо» порадует хитами «Дождик», «2000 лет» и, конечно, «Солнышко».

Спектакли

29 марта в Башкгосфилармонии состоится показ моноспектакля «Стих в большом городе». Это не классическая театральная постановка, а интеллектуальный иммерсивный опыт, где поэзия великих классиков становится ключом к расшифровке собственного «Я». На сцене прозвучат стихи Рождественского, Пастернака, Асадова, Евтушенко, Маяковского, Ахматовой и других. За роялем: Ксения Кирсанова, пианистка, лауреат международных конкурсов. В ролях: Анна Бурмистрова, Светлана Лобанова.

31 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета можно посмотреть оперу «Риголетто». Либретто Франческо Пиаве по драме Виктора Гюго «Король забавляется». Исполняется на итальянском языке. В сюжете рассказывается о трагической судьбе придворного шута, чья месть распутному герцогу Мантуанскому оборачивается гибелью его единственной дочери Джильды. Пытаясь защитить дочь, шут сам становится жертвой проклятия, когда Джильда жертвует собой ради возлюбленного, обманувшего ее.

«Женихи» выйдут на сцену Башдрамтеатра 1 апреля. Спектакль поставлен по произведению известного татарского драматурга Хай Вахита. Уже накрыты столы, и гости спешат на торжество, но, обидевшись на свою невесту, жених Расул покидает праздник за несколько часов до свадьбы. Чтобы не опозориться перед родными, Банат находит отчаянный выход: она уговаривает парня лучшей подруги притвориться ее женихом. В ролях: Руслан Хайсаров, Айдар Шамсутдинов, Милена Сираева и другие.

2 апреля в Русском драмтеатре состоится «Маскарад». История постановок драмы Лермонтова насчитывает более полутора веков — жизнь за это время кардинально переменилась, однако пьеса ни в коей мере не сдала своих репертуарных позиций и остается одним из самых востребованных произведений русской драматургии не только в России, но и во всем мире. В ролях: Айгуль Шакирова, Александрина Баландина, Николай Рихтер, Татьяна Ахроменко и другие.

3 апреля в ГКЗ «Башкортостан» покажут балет Жоржа Бизе «Кармен». Эта завораживающая история любви, ревности и свободы, рассказанная языком танца, никого не оставит равнодушным. Яркие костюмы, пылкая музыка Жоржа Бизе и виртуозное исполнение артистов перенесут вас в знойную Испанию, где разворачивается трагическая судьба цыганки Кармен и солдата Хозе. В роли Кармен — Анна Тихомирова, звезда мирового балета, первая солистка Большого театра.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Кино

Мелодрама «Твое сердце будет разбито». Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притворяться ее парнем и защищать, а она — делать все, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных. В ролях: Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Аля Майер, Максим Сапрыкин и другие.

Комедия «Космическая собака Лида». 2000 год. 13-летний Игорь живет вместе со своей мамой, отчимом и вернувшейся из космоса собакой Лидой, которую мальчику подарил его отец-космонавт. В ту ночь, когда Игорь сбегает из дома, с помощью собаки он встречает 40-летнего самого себя из будущего. Взрослый Игорь сообщает, что через три дня его отец взорвётся в ракете на старте, и это пустит под откос всю его жизнь. Игорь, повзрослевший Игорь и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее мальчика. В ролях: Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Александра Бортич, Данила Харенко и другие.

Мультфильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». В тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. И вот Винсент, Клеопатра, Морис и другие храбрые пушистики отправляются в новое захватывающее приключение. И всем им предстоит соперничать между собой за право первым отыскать могущественного Джинна. Однако пройти испытания, которые будут поджидать героев на каждом шагу, можно только вместе и сообща.

Комедия «Домовенок Кузя 2». Кузя продолжает жить с Наташей и ее семьей. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Всё кажется спокойным, но в их дом приходит загадочная Тихоня, с которой начинается новая волна волшебных и опасных событий. Всем предстоит снова объединиться, чтобы защитить мир от Кощея и сохранить мир сказок таким же волшебным и светлым. В ролях: Екатерина Стулова, Иван Охлобыстин, София Петрова, Марк Богатырев, Женя Малахова и другие.