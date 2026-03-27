В Ульяновской области принят закон о правах граждан на обращение в органы власти

В пятницу, 27 марта, депутаты Ульяновской области единогласно проголосовали за принятие регионального закона, устанавливающего дополнительные гарантии прав граждан на обращение в органы власти и организации, осуществляющие публично значимые функции. Законопроект был внесен на обсуждение регионального заксобрания по инициативе прокурора Ульяновской области, сообщила облатная прокуратура.

Ведомство отмечает, что согласно принятому документу в целях обеспечения дополнительными мерами поддержки лиц, нуждающихся в особой государственной защите, право на личный прием в первоочередном порядке предоставлено ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидам I группы, детям-инвалидам (их законным представителям), участникам СВО и членам их семей.

Кроме того, по инициативе прокурора области в Кодексе Ульяновской области об административных правонарушениях установлена административная ответственность за несоблюдение таких гарантий. На должностных лиц также возложена обязанность возврата по просьбе заявителя всех документов, которые ранее были приложены к письменному обращению.

Андрей Васильев, Ульяновск