Мадьяра осудили навсегда
Вынесен приговор украинскому военнослужащему, совершившему теракт против журналистов
Второй Западный окружной военный суд приговорил Роберта Бровди (позывной Мадьяр) по сложению с предыдущим сроком к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Судья согласился с прокурором, который в прениях просил назначить подсудимому именно это наказание. Гражданские иски потерпевших на сумму 200 млн руб суд удовлетворил частично.
Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр)
Украинского военного признали ответственным за проведение в марте 2025 года атаки в Курской области, из-за которой погибла военный корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева. Действия фигуранта были квалифицированы Следственным комитетом как теракт, совершенный организованной группой, повлекший смерть человека, значительный имущественный ущерб и иные тяжкие последствия (ст. 205 УК РФ).
В 2022 году Роберт Бровди организовал подразделение «Птицы Мадьяра». Оно первым в ВСУ стало специализироваться на использовании БПЛА для разведки и ударных операций. В 2024 году «Птицы Мадьяра» были преобразованы в 414-ю отдельную бригаду беспилотных систем в составе ВСУ. В 2025 году Бровди был назначен командующим силами беспилотных систем ВСУ, сменив на этом посту полковника Вадима Сухаревского.
С применением беспилотников бойцы бригады, как указано в обвинительном заключении, умышленно установили взрывное устройство с зарядом около 2 кг в тротиловом эквиваленте, оснащенное внеконтактным датчиком цели, на участке дороги в Курской области. В результате его подрыва Анна Прокофьева, снимавшая репортаж в этом районе, погибла. Участники ее съемочной группы и сопровождавшие их лица получили тяжелые ранения. Также был уничтожен автомобиль «УАЗ».
Свидетель (один из находившихся в автомобиле с погибшей) сообщил, что в период с 25 февраля по 26 марта 2025 года он неоднократно выезжал на съемки вместе с Анной Прокофьевой и другими коллегами. Работа осуществлялась по согласованию с представителями ВС РФ. 24 марта журналистка договорилась о съемках бойцов российской бригады, применяющей беспилотные летательные аппараты, и на следующий день отправилась с коллегами к ним. При проезде автомобиля на участке дороги в 7 км от села Забужевка Беловского района Курской области произошел взрыв. Находившаяся ближе других пассажиров к его эпицентру Анна Прокофьева погибла.
Отметим, что ранее, 20 марта 2026 года, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Роберта Бровди к 18 годам строгого режима, признав его виновным в содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ),— за участие в организации атаки беспилотников на объекты в Крыму.