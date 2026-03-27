В Петербурге мошенники продали оборонным заводам фальшивой стали на 500 млн рублей

Петербургские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве при поставках металлопродукции на оборонно-промышленные предприятия. Злоумышленники закупали дешевую сталь через сеть аффилированных компаний в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге и продавали ее по поддельным сертификатам. Общая сумма поставок фальсификата превышает 500 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обыска в квартирах подозреваемых и в офисе на улице Седова сотрудники экономической полиции изъяли важные для расследования документы. Пять человек задержаны. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

При этом полицейские не смогли найти организатора преступной схемы в Санкт-Петербурге. По их данным, в ноябре 2025 года он скрылся за границей вместе с женой, которая числилась номинальным руководителем одной из подставных фирм. Также в других странах находятся руководитель отдела продаж и закупок. В МВД подчеркивают, что верхушка группировки курировала работу подельников дистанционно — из открытого за границей офиса.