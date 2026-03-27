В Оренбурге задержали жительницу Москвы, пытавшуюся похитить деньги по указанию мошенников

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали в Оренбурге 18-летнюю жительницу Москвы, которая по указанию мошенников пыталась похитить деньги у несовершеннолетней местной жительницы. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в полицию обратилась 41-летняя заявительница, несовершеннолетней дочери которой ранее позвонили мошенники. Они сообщили ей, что неизвестные получили доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги» и подали от ее имени доверенность на имя гражданина Украины, которому якобы предоставлено право распоряжаться ее счетами и имеющимися деньгами. Чтобы оренбурженка не стала фигурантом уголовного дела, звонившие убедили ее задекларировать имеющиеся сбережения.

После этого к ней домой приехала неизвестная девушка, которая болгаркой распилила сейф. В нем не было крупных денег и ценностей. Школьница передала незнакомке имевшиеся у нее 300 евро и 125 тыс. руб. Девушка узнала, что в доме есть еще один тайник с коллекционными редкими монетами, после чего вернула похищенную ранее сумму и «лист о задекларированных деньгах».

Задержанная рассказала полиции, что действовала по указанию мошенников. Она должна была приобрести лом, чтобы вскрыть в доме несовершеннолетней девочки еще один сейф с коллекционными монетами. Также она рассказала, что с января находится под действием мошенников, которым перевела 600 тыс. руб., принадлежавших ее матери. После этого она выполняла роль якобы внештатного сотрудника ФСБ и ездила по регионам России, где забирала деньги и ценности у потерпевших и составляла такие же «декларационные листы».

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева