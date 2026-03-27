Две тысячи спасателей борются с разливом нефти в Мексиканском заливе

Около 2 тыс. спасателей ведут борьбу с последствиями разлива нефти в Мексиканском заливе, сообщает DPA. Нефтяные пятна наблюдаются вдоль 600-километровой береговой линии в штатах Веракрус и Табаско.

Спасатели несут дельфина, пострадавшего от разлива нефти

Фото: Yahir Ceballos / Reuters

Спасатели собирают нефть на побережье Мексиканского залива

Фото: Angel Hernandez / Reuters

Нефтяные пятна на пляже в штате Табаско

Фото: Luis Manuel LopezвЂЁ / Reuters

Спасатели собирают нефть в специальные пластиковые мешки

Фото: Angel Hernandez / Reuters

Отряд спасателей в Бока-дель-Рио (штат Веракрус)

Фото: Yahir Ceballos / Reuters

Спасатели в штате Веракрус

Фото: Yahir Ceballos / Reuters

Рыба, погибшая из-за разлива нефти

Фото: Luis Manuel Lopez / Reuters

Спасатели собирают нефть в штате Веракрус

Фото: Felix Marquez / AP

Разлив нефти произошел в начале марта. По подсчетам мексиканской энергетической компании Pemex, с поверхности залива удалено уже около 430 тонн нефти. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что инцидент не несет «серьезного экологического ущерба».

Власти ведут расследование инцидента. Ранее глава военно-морского флота Мексики адмирал Раймундо Моралес сообщал, что разлив связан с утечкой из одного из судов, проходивших в этом районе в начале месяца. Кроме того, по его словам, разлив может быть частично связан с естественными причинами — выбросами сырой нефти в нескольких местах в этой части залива.

Яна Рождественская

