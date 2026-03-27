Две тысячи спасателей борются с разливом нефти в Мексиканском заливе
Около 2 тыс. спасателей ведут борьбу с последствиями разлива нефти в Мексиканском заливе, сообщает DPA. Нефтяные пятна наблюдаются вдоль 600-километровой береговой линии в штатах Веракрус и Табаско.
Разлив нефти произошел в начале марта. По подсчетам мексиканской энергетической компании Pemex, с поверхности залива удалено уже около 430 тонн нефти. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что инцидент не несет «серьезного экологического ущерба».
Власти ведут расследование инцидента. Ранее глава военно-морского флота Мексики адмирал Раймундо Моралес сообщал, что разлив связан с утечкой из одного из судов, проходивших в этом районе в начале месяца. Кроме того, по его словам, разлив может быть частично связан с естественными причинами — выбросами сырой нефти в нескольких местах в этой части залива.