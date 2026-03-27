Жертвы сексуального насилия со стороны священников в Португалии получат €1,6 млн

Конференция католических епископов Португалии (Conferencia Episcopal Portuguesa, CEP) заявила вчера о том, что выплатит в общей сложности €1,6 млн в качестве компенсации жертвам сексуального насилия со стороны священников.

Еще в феврале 2023 года финансируемая церковью комиссия установила, что за последние 70 лет по меньшей мере 4815 детей и уязвимых взрослых в Португалии подверглись сексуальному насилию со стороны священнослужителей, сообщает Reuters.

В 2024 году был создан специальный фонд для поддержки жертв. В CEP заявили, что всего за получением компенсации обратились 95 человек. 67 из заявок были приняты к рассмотрению и 57 из них уже одобрены. Суммы выплат будут варьироваться от €9 тыс. до €45 тыс.

Екатерина Наумова