Доля защитных лесов в Татарстане составляет 46,7% от общей площади, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства республики.

Меньше половины лесов Татарстана находятся под защитой

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам начальника отдела государственного лесного реестра, использования лесов и лесоустройства Министерства лесного хозяйства Татарстана Алексея Мосунова, общая площадь лесов в республике достигает 1,6 млн га, из них 588,2 тыс. га относятся к защитным. Лесистость территории составляет 17,4%.

В 2020–2025 годах расчетную лесосеку освоили в объеме 4,5 млн куб. м (33,7%).

Анна Кайдалова