Александровский машзавод увеличил убыток и снизил выручку

АО «Александровский машиностроительный завод» поделилось финансовыми показателями за 2025 год. Согласно документу, выручка предприятия за отчетный период составила 320,9 млн руб., что в 2,6 раза меньше, чем в 2024 году (тогда было 843,7 млн руб.). Чистый убыток завода вырос на 25% — с 468,2 млн до 586,3 млн руб. Себестоимость продаж показала снижение на 48,5% — до 504,6 млн руб. (в 2024-м — 980,2 млн руб.). Всего на конец 2025 года совокупные активы предприятия составили 2,28 млрд руб.

АО «АМЗ» — один из старейших заводов России, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Выпускает ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли.

В прошлом году АМЗ добивался снятия наложения ареста на часть имущества. Соответствующий акт ранее был составлен службой судебных приставов России в рамках исполнительного производства по заявлению кредитора предприятия — Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Агентство — правопреемник обанкротившегося Роспромбанка, которому завод на июль 2025 года был должен более 141 млн руб. В определении суда указано, что под арест попало имущество, от которого зависит производственная деятельность предприятия, включая инженерный корпус, цех, административно-бытовой комплекс и два земельных участка. В итоге арбитражный суд отказал АО «АМЗ» в удовлетворении иска к ФССП.