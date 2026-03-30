«Дочка» Газпрома, управляющая пермским заводом СПГ, закончила год с убытком

ООО «ГСПГТ Пермь» («дочка» ООО «Газпром СПГ Технологии») опубликовало финансовую отчетность компании за прошлый год. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила 295,7 млн руб. (420 млн руб. в 2024 году). При этом убыток составил 22,2 млн руб., в то время как 2024 год компания закончила с прибылью в размере 5,3 млн руб.

«ГСПГТ Пермь» управляет заводом производства сжиженного природного газа в деревне Канюсята Карагайского района. Установка СПГ была смонтирована в конце 2014 года и стала пилотной площадкой ПАО «Газпром» по автономной газификации с использованием СПГ. Ее стоимость составила 2,2 млрд руб. После запуска первого завода СПГ в монополии анонсировали строительство второго — в Коми-округе. В итоге «Газпром» заявил об отказе от проекта. Причиной стала низкая эффективность — долгое время загрузка первой установки СПГ не превышала 25%. Руководство «ГСПГТ Пермь» сообщало, что в 2021 году загрузка комплекса была низкой — около 40%, однако уже в 2022 году она выросла до 80%. В начале марта ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ГСПГТ Пермь». Долг перед предприятием составляет 55 млн руб.