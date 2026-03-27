Маркетинг будущего

В Самаре состоялся ежегодный маркетинговый форум Клуба директоров Самарской области, собравший под знаменем «Маркетинга будущего — гибкие стратегии и жёсткие решения» свыше 300 лидеров бизнеса и профессионалов отрасли. Мероприятие, превзойдя ожидания по количеству регистраций, подчеркнуло острый интерес к вопросам стратегического развития в эпоху перемен.



Форум стал эпицентром дискуссий о том, как бизнесу сложно не только выживать, но и процветать в стремительно меняющемся мире. Основное внимание было уделено маркетингу как комплексной системе управления, охватывающей все — от формирования стратегии и бренда до построения отношений с аудиторией и внедрения передовых технологий.

Эксперты бьют тревогу: до 70% маркетинговых бюджетов сегодня утекают впустую из-за отсутствия чёткой стратегии и аналитики. В B2B-сегменте удлинение циклов сделок и рост стоимости привлечения клиента на 40–60% ставят компании в тупик, где рост рекламных вложений не конвертируется в рост выручки. Это породило запрос на маркетинг как двигатель развития, а не просто набор инструментов продвижения.

Особый резонанс вызвала концепция «маркетингового биохакинга», где стратегия, брендинг и адаптивность становятся ключом к "долголетию" бизнеса. Гибкие игроки, в отличие от тех, кто цепляется за устаревшие подходы, формируют устойчивые модели роста.

Гвоздём программы стало выступление легендарного Гарретта Джонстона, эксперта с 30-летним стажем в создании рыночных лидеров (Avaya, Digicel, Capgemini, МТС). Его формула «Стратегия бессмертия: как пережить технологические сдвиги следующих 30 лет» подчеркнула, что в современной экономике выживают те, кто формирует смыслы и выстраивает доверительные отношения с клиентом. «Будущее за компаниями, которые создают мир, в котором сами хотят жить — и приглашают туда своих клиентов», — резюмировал Джонстон, чьи слова, подкреплённые кейсами, стали лейтмотивом форума.

Не обошли стороной и «трафик-апокалипсис», представив нейросети как универсальный инструмент, способный порождать новые возможности. Компании, активно внедряющие ИИ, уже видят рост конверсии на 15–30%, снижение стоимости привлечения клиента на 20–40% и двукратное увеличение LTV. Медийные воронки и экспертный контент, по данным практики, могут снижать стоимость лида в B2B до 30–50%.

Своими наработками также поделились: Александр Пиджи (TargetHunter) — о системной работе с трафиком и аналитикой, Елена Долгова («Агри Партс Рус») — о практическом применении ИИ, Вера Ерёмина («АРТПИКНИК») — об эвент-маркетинге, Мария Чиркова («Клиника доктора Чирковой») — о доверительных отношениях, Елена Лукина (агентство «Ленин») — о бренде как инструменте устойчивости, Ирина Загребина (SPIKA) — о «антихрупких» брендах, Надежда Космирова («КОСМА») — о маркетинге смыслов, и Ирина Шведова — о маркетинге, как системе продлении жизненного цикла компании.

Исключительная организация форума, несмотря на ажиотаж, обеспечила комфорт всем участникам, подтвердив репутацию Клуба директоров Самарской области как площадки с высококачественным контентом и сильным экспертным составом. Форум «Маркетинг будущего» наглядно показал: в новой экономической реальности побеждают те, кто сочетает гибкость, смыслы, передовые технологии и системную стратегию развития.

