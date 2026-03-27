Жительницу Башкирии отправят в колонию-поселение за неуплату алиментов

Давлекановский районный суд вынес приговор 35-летней местной жительнице, признанной виновной в неуплате средств на содержание несовершеннолетних детей (ст. 157 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил ее к четырем месяцам колонии-поселения. Ранее она была судима за аналогичное преступление.

Ранее суд обязал фигурантку уголовного дела выплачивать алименты на содержание сына и двух дочерей, но она этого не делала. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава, подсудимая не устраивалась на работу. Общая сумма задолженности составила более 1 млн руб.

Подсудимая признала вину.

Майя Иванова