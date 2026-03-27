В Оренбуржье установлены причины и виновные в сходе локомотива с железнодорожных путей

Оренбургская транспортная прокуратура завершила проверку по факту схода локомотива на станции Платовка Южно-Уральской железной дороги 24 января. Причиной инцидента стал проезд машинистом тепловоза на запрещающий сигнал маневрового светофора. Кроме того, причиной также стала ненадлежащая очистка от снега стрелочного перевода станции. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Руководителям Эксплуатационного локомотивного депо Оренбург и Новосергиевской дистанции пути внесены представления.

Два должностных лица организаций привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования). Восемь должностных лиц предприятий транспорта привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по недопущению подобных нарушений.

