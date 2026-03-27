Отсутствие у управляющих организаций Прикамья каналов в MAX может повлечь штраф или дисквалификацию

В Пермском крае в национальном мессенджере MAX создано около 10 тыс. каналов для жителей многоквартирных домов. Управляющие организации обязаны публиковать в них свои контакты, сведения о коммунальных услугах, капремонте и так далее. В случае отсутствия домового канала или информации в нем управляющим организациями грозит штраф. Об этом сообщает телеканал «Рифей» со ссылкой на инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) в Пермском крае.

Домовые чаты в мессенджере MAX можно использовать только в качестве информационных — передавать показания счетчиков или отправлять заявки через них нельзя.

В ИГЖН уточнили, что отсутствие домового чата в MAX или обязательной информации в нем может стать основанием для проверки. За нарушения предусмотрены штрафы: для управляющих компаний — от 250 до 300 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет.