Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: весенние коллекции, новые косметические линии и запуски.

Age of Innocence показал весенний дроп

Бренд Age of Innocence выпустил коллекцию обуви на весну. Главной моделью сезона стали сатиновые лодочки Melanie с удлиненным носом, высоким вырезом и каблуком 85 мм в двух оттенках: небесно-голубом и розовом — с крупной белой жемчужиной. Также ищите несколько моделей с не сдающим позиции анималистичным принтом (туфли и лоферы), сатиновые Anita 2.0, выпущенные ограниченным тиражом, и, конечно, мюли Cindy с ярким силуэтом: квадратный мыс, глубокий вырез и изящный бант-узел. Модель на каблуке-шпильке выходит в двух оттенках: фуксии и нежно-горчичном.

Вышла линейка Bath & Skin by Maison Gor

Российский бренд Ucandles by Maison Gor представил новый подбренд Bath & Skin by Maison Gor — его первой новинкой стала линейка жидкого мыла и геля для душа «два в одном», включающая шесть парфюмерных композиций: древесно-пряный Warm Woods, свежий Basil & Mint, цитрусовый Portofino Mandarino, пряный Black Pepper, цветочный Song of Bali и восточный La Rose du Caire. Средства предназначены не только для очищения, но и ухода за кожей — в составах содержится экстракт зеленого чая и пантенол.

Lamoda показала иммерсивное шоу

Российская ритейл-платформа Lamoda представила женскую и мужскую линии одежды собственного бренда Grate, амбассадорами которого стали актеры театра и кино Аня Чиповская и Павел Табаков. В пространстве Nodome гости оказались внутри творческого процесса создания коллекции, когда вместо подиума была показана работа стилистов и визажистов, формирующих образы моделей прямо на глазах гостей. В течение вечера гости становились участниками съемок интервью, которое проводила основатель шоу «Безфильтров» Настя Полетаева. В формате живого диалога гости обсуждали личный стиль, актуальные тренды и ассоциации с эстетикой коллекции.

Ирина Кириенко