Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aanantara Фото: Aanantara

Недавно в отеле Anantara Mai Khao Phuket Villas я увидела объявление сразу на четырех языках, включая русский: шезлонг нельзя занимать вещами, и, если в течение 30 минут на нем не появляется человек, а лежат только полотенца или сумки, персонал имеет право убрать их к бассейну, откуда их потом можно будет забрать. Честно говоря, мне было очень приятно это читать, потому что я знаю не так много так же раздражающих вещей, как привычка гостей отелей «бронировать» лежаки. Причем это совершенно международное явление.

Я хорошо помню, как в The St. Regis Bal Harbour Resort, выходя на завтрак, видела, что уже к восьми утра кто-то успел сбегать на пляж и разложить вещи на самых хороших местах. И в течение примерно часа на них так никто и не появился.

Как оказалось, раздражает это далеко не только меня. По данным опросов, на которые ссылается New York Post, около 60% гостей считают такую «бронь полотенцами» самой неприятной привычкой туристов. Поэтому многие отели начали вводить правила, как у Anantara.

Но «бронирование» шезлонгов — далеко не единственная вещь, которая раздражает гостей на курортах. По данным разных изданий и опросов, в списке самых неприятных привычек — обыкновение оставлять подносы room service в коридорах вместо того, чтобы вызвать персонал (запахи и грязная посуда быстро превращают этаж в кухню); ходить босиком или приходить на завтрак в халатах, что в отелях все-таки считается плохим тоном; слишком бурные проявления чувств у бассейна, когда романтическое настроение одних гостей становится довольно неловким зрелищем для всех остальных. В общем, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в отеле.

Анна Минакова