«Когда жизнь дает тебе лимоны, делай из них лимонад», — эту идиому переосмыслили американские ученые в журнале Frontiers in Psychology. Исследование проливает свет на то, как игривость и легкий характер помогают справляться с невзгодами. В фокусе оказался февраль 2021 года. Пандемия в полном разгаре, усталость на максимальном уровне. Тогда социологи попросили 500 участников эксперимента оценить собственную спонтанность и легкость по специальной шкале. После этого они разделили испытуемых на две группы: тех, кто относится к проблемам просто, и тех, кто не обладает такой суперсилой.

Результат оказался неожиданным даже для самих исследователей. Все одинаково боялись заразиться, высоко оценивали риски передачи инфекции и верили в эффективность масок. Чувство изоляции и уязвимости тоже было общим. Но на этом сходство заканчивалось. Те, кто набрал высокие баллы по шкале игривости, смотрели в будущее с оптимизмом: например, считали, что вакцина сработает, а жизнь вернется в норму. И главное — они что-то делали. Творчески и активно приспосабливались к ограничениям: находили новые маршруты для прогулок, меняли расписание, чтобы вместить туда спорт. То есть в целом умудрялись жить, а не выживать.

Этот феномен ученые назвали лимонаддингом — по мотивам той самой старой поговорки. И это не розовые очки, которые скрашивают все подряд, а скорее яркий прожектор: он подсвечивает то, что можно изменить и использовать себе во благо. Лимонаддинг можно развивать: признать реальность, но найти в ней точку для приложения усилий. Также необходимо менять маршруты, чтобы укрепить нейронные связи, и собирать коллекцию микроудовольствий. Как та самая героиня одноименной повести Элинор Портер Поллианна, которая училась «игре в радость» даже в самые темные времена.

Анна Кулецкая