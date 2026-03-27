Прокуроры и депутаты разошлись по площадям

Томская городская дума отклонила протест природоохранной прокуратуры, требующей отмены решения муниципального парламента о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) в Академгородке на 290,1 га. По мнению надзорного ведомства, для ООПТ необходимо отвести гораздо большую площадь — 561,6 га. Но большинство депутатов согласились с тем, что спорную территорию лучше использовать для развития города.

В гордуме Томска посчитали, что для охраняемой зоны в Академгородке 290 га достаточно

Фото: Артем Изофатов, Коммерсантъ

Гордума Томска на сессии 27 марта рассмотрела протест Томской межрайонной природоохранной прокуратуры на решение муниципального парламента от 27 февраля 2026 года. Этим решением «в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов, объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, биоразнообразия» на площади 290,1 га была создана ООПТ местного значения «Лесопарк в районе Академгородка».

Прокурорский протест поступил в гордуму 24 марта. Как пояснила депутатам начальник юридического отдела аппарата гордумы Татьяна Татарчук, прокурор считает, что ООПТ уже была создана решением думы от 2007 года, причем на площади 561,6 га.

«Прокурор полагает, что в данном случае нарушены нормы закона “Об охране окружающей природной среды”, в соответствии с которым изъятие земель из природного заповедного фонда не допускается»,— резюмировала госпожа Татарчук.

Позицию надзорного ведомства подтвердил принявший участие в заседании томский межрайонный природоохранный прокурор Илья Овдийчук. Он сослался, в частности, на результаты экологических обследований территории Академгородка, выполненных Институтом мониторинга климатических и экологических систем СО РАН. «Меньшая площадь ООПТ 290 га была определена по результатам комплексного экологического обследования, выполненного по муниципальному контракту индивидуальным предпринимателем и комиссией Томского государственного университета. При этом в соответствии с техническим заданием, данным предпринимателю, при определении границ обследуемой территории были исключены земельные участки, планируемые в дальнейшем в соответствии с документами градостроительного планирования для размещения различных инфраструктурных объектов»,— отметил господин Овдийчук.

Однако в гордуме не согласились с аргументами прокурора. По оценке ее юротдела, в решении гордумы от 2007 года лишь приводится перечень территорий, которые «потенциально могут иметь значение» в качестве ООПТ.

«От тех экспертов, о которых говорят сейчас (представители прокуратуры.— «Ъ»), ни одного мнения на письменном носителе с подписью в думу города Томска не поступало»,— заявил спикер Сергей Сеченов («Единая Россия»).

По его данным, за расширение ООПТ выступают лишь около 2 тыс. жителей Академгородка, в то время как 45 тыс. «говорят, что нам достаточно того, что вы приняли».

«Доношу позицию жителей, которые ко мне после нашего решения (о создании ООПТ.— «Ъ») обращались с тем, что наконец-то территория стала зоной охраняемой…. Основываться на каких-то придуманных цифрах — это позиция шаткая»,— поддержал его один из депутатов.

По мнению господина Сеченова, расширение ООПТ создаст трудности для развития города. А его однопартиец Максим Резников предположил, что отмена февральского решения гордумы приведет к застройке лесной территории.

В итоге за отклонение протеста прокурора было подано 23 голоса. Трое депутатов проголосовали против, еще один воздержался. «Вопрос о дальнейших действиях (надзорного ведомства.— «Ъ») будет решаться после поступления и изучения решения»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в областной прокуратуре.

Валерий Лавский