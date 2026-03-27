В Самаре дольщики выиграли суд у застройщика

Советский районный суд Самары удовлетворил иск дольщиков к ООО «Альянс». За истцами признано право собственности на жилые и нежилые помещения. При этом застройщику отказано в удовлетворении встречных требований о расторжении договора долевого участия. Об этом сообщила пресс-служба судов Самарской области.

Спор касался проблемного объекта на улице Советской Армии (в районе пересечения с улицей Антонова-Овсеенко). Права собственности на помещения в здании истцы приобрели по цепочке уступок.

Согласно материалам дела, первоначальный договор участия в долевом строительстве был заключен между ООО «Альянс» и гражданином С., который, как отмечали истцы, был лицом, приближенным к руководству компании. После этого С. уступил права на объекты нескольким физическим лицам.

Дольщики полностью исполнили обязательства по договорам, однако после ввода дома в эксплуатацию застройщик не передал им ключи и не обеспечил доступ к помещениям. В ответ на поданный гражданами иск о признании права собственности ООО «Альянс» заявило встречные требования о расторжении первоначального договора долевого участия.

Суд признал требования дольщиков обоснованными, отказав застройщику в удовлетворении встречного иска. Решение вступило в законную силу.

Георгий Портнов