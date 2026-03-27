В Петербурге назвали номинантов на звание почетного благотворителя

Совладелец группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и глава петербургской спортивной федерации бокса Максим Жуков стали номинантами на получение звания почетного благотворителя Санкт-Петербурга. Их кандидатуры рассмотрел бюджетно-финансовый комитет городского парламента, сообщил спикер Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Звание «Почетный благотворитель Санкт-Петербурга» было утверждено в январе 2026 года. Получить награду могут граждане и организации за инвестиции в здравоохранение, социальные, спортивные и патриотические проекты, охрану окружающей среды. Сумма пожертвования должна превышать 10 млн рублей. За год парламент может вручить награду двум благотворителям.

По словам господина Бельского, в установленные сроки к званию были представлены две кандидатуры — Максим Жуков и Год Нисанов. Господин Жуков, как отмечает спикер Заксобрания, «внес большой вклад в развитие деятельности благотворительных организаций: перечислял деньги в фонды, оказывающие помощь пациентам социальных и медицинских учреждений, подопечным детского и взрослого хосписов».

Год Нисанов поддерживает гуманитарные и социальные инициативы, детей-сирот, ветеранов СВО, семьи погибших военных. Девелопер также участвовал в восстановлении Кронштадтского Морского собора, развитии спортивной инфраструктуры Петербургского морского технического университета и реставрации исторических зданий на набережной канала Грибоедова, говорится в посте Александра Бельского.

На ближайшем пленарном заседании, 1 апреля, депутаты рассмотрят вопрос о возможности присвоить звание уже в этом году. Если Заксобрание проголосует «за», то через неделю парламентарии обсудят предложенные кандидатуры Года Нисанова и Максима Жукова.

Надежда Ярмула