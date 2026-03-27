В Удмуртии начал работать пункт весогабаритного контроля на трассе Ижевск–Ува

На региональной дороге Ижевск–Ува введен в эксплуатацию автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК). Оборудование, установленное в 2025 году, до этого времени работало в тестовом режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее штрафы за превышение допустимых параметров владельцам транспорта не направлялись. С 26 марта система переведена в рабочий режим. Пункт расположен вблизи поворота на Подшивалово. Предельная нагрузка на ось на этом участке составляет 10 тонн.

Комплекс фиксирует параметры проезжающих машин без остановки в автоматическом режиме: общую массу, осевые нагрузки, габаритные размеры (длину, ширину, высоту), межосевые расстояния, количество колес на оси, скорость и государственный номер.

Водителям в зоне контроля необходимо двигаться равномерно в пределах своей полосы, соблюдая дистанцию не менее 20 метров.

В тестовом режиме пока работает еще один новый АПВГК — на трассе Завьялово–Гольяны. Всего на региональных дорогах Удмуртии установлено четыре таких контрольных рамки.