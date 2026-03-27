Reuters: трейдеры скупают опционы на нефть по $150 за баррель

Трейдеры покупают нефтяные опционы, предполагающие, что цена нефти марки Brent к концу апреля может достигнуть $150, сообщает Reuters. Агентство пишет со ссылкой на данные биржи ICE, что количество контрактов со сроком закрытия в конце апреля, дающих право на покупку июньских фьючерсов на нефть марки Brent по $150, выросло за месяц почти в десять раз — с 3,4 тыс. лотов до 28,9 тыс.

С начала войны в Иране цена на нефть выросла примерно на 50%, до $107 за баррель Brent. Цены остаются весьма волатильными, снижаясь при признаках переговоров и возможного завершения конфликта и повышаясь при его обострении.

Как отметил глава отдела по деривативам и энергетике аналитической компании Energy Aspects Тим Скирроу, «инвесторы все чаще пытаются управлять рисками», связанными с войной в Иране. «Баррель нефти по $150, конечно, приведет к удару по спросу, но до тех пор, пока нефть невозможно вывозить из Персидского залива, будут риски прямого дефицита».

Яна Рождественская