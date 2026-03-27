Пол Маккартни ударился в воспоминания
Что известно о новом альбоме музыканта
Пол Маккартни впервые за пять лет анонсировал новый сольный альбом. Пластинка получила название The Boys of Dungeon Lane. В новых песнях бывший участник The Beatles рассказывает о своем детстве в послевоенном Ливерпуле, семье, а также о зарождении группы и дружбе с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном.
Фото: Jeff Christensen / AP
Альбом откроет сингл Days We Left Behind. Сам Пол Маккартни о нем говорит, что это его «воспоминания»: «Я часто задавался вопросом, пишу ли я только о прошлом? Но о чем же еще писать? Слишком много воспоминаний о Ливерпуле».
При этом от «альбома-ностальгии» не стоит ждать драмы, заметил музыкальный продюсер и фронтмен рок-группы ST JUDA Сергей Горбачев:
«У Пола Маккартни вновь получилось то, что последние несколько лет у него получается лучше всего, — тихо напомнить, что возраст в музыке давно перестал быть ограничением, а скорее стал отдельным инструментом. Первое ощущение от композиции — очень аккуратная, почти камерная ностальгия, без приторности и лишнего пафоса, уверенный разговор человека, которому уже ничего никому доказывать не нужно.
Если судить по синглу и, скажем прямо, по возрасту автора, а тут уже далеко не до рок-н-ролльных забегов по сцене, хотя кто его знает, альбом будет про рефлексию, но без драматизма. Скорее, в духе "я многое видел, и это было неплохо"».
Новый альбом музыканта записан при участии продюсера Эндрю Уотта, который работал с The Rolling Stones, Pearl Jam и Оззи Осборном. Пластинку точно ждет успех, считает основатель сайта beatles.ru Алексей Богаевский:
«Это прекраснейшая новость, потому что последний сольный альбом у него выходил еще в пандемию COVID-19. Это вдвойне круто, потому что пластинка ныне живущего общепризнанного классика, Моцарта XX, а, может, XXI века — это событие. Во-вторых, отрадно то, что музыкант не сдается и продолжает писать новые композиции.
Есть малочисленная группа поклонников The Beatles и сэра Пола Маккартни, которые считают, что ему уже пора на покой. Но подавляющее большинство полагает, что каждая новая песня, тем более альбом, это огромная радость. Успеха не может не быть, потому что, как сказал классик, все, чего касается рука "битла", превращается в золото, а тут сам сэр Пол Маккартни».
Всего в сольном альбоме The Boys of Dungeon Lane Пола Маккартни 14 песен. Он появится на онлайн-платформах, а также поступит в продажу на физических носителях 29 мая.