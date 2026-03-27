Пол Маккартни ударился в воспоминания

Пол Маккартни впервые за пять лет анонсировал новый сольный альбом. Пластинка получила название The Boys of Dungeon Lane. В новых песнях бывший участник The Beatles рассказывает о своем детстве в послевоенном Ливерпуле, семье, а также о зарождении группы и дружбе с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Christensen / AP Фото: Jeff Christensen / AP

Альбом откроет сингл Days We Left Behind. Сам Пол Маккартни о нем говорит, что это его «воспоминания»: «Я часто задавался вопросом, пишу ли я только о прошлом? Но о чем же еще писать? Слишком много воспоминаний о Ливерпуле».

При этом от «альбома-ностальгии» не стоит ждать драмы, заметил музыкальный продюсер и фронтмен рок-группы ST JUDA Сергей Горбачев:

«У Пола Маккартни вновь получилось то, что последние несколько лет у него получается лучше всего, — тихо напомнить, что возраст в музыке давно перестал быть ограничением, а скорее стал отдельным инструментом. Первое ощущение от композиции — очень аккуратная, почти камерная ностальгия, без приторности и лишнего пафоса, уверенный разговор человека, которому уже ничего никому доказывать не нужно.

Если судить по синглу и, скажем прямо, по возрасту автора, а тут уже далеко не до рок-н-ролльных забегов по сцене, хотя кто его знает, альбом будет про рефлексию, но без драматизма. Скорее, в духе "я многое видел, и это было неплохо"».

Новый альбом музыканта записан при участии продюсера Эндрю Уотта, который работал с The Rolling Stones, Pearl Jam и Оззи Осборном. Пластинку точно ждет успех, считает основатель сайта beatles.ru Алексей Богаевский:

«Это прекраснейшая новость, потому что последний сольный альбом у него выходил еще в пандемию COVID-19. Это вдвойне круто, потому что пластинка ныне живущего общепризнанного классика, Моцарта XX, а, может, XXI века — это событие. Во-вторых, отрадно то, что музыкант не сдается и продолжает писать новые композиции.

Есть малочисленная группа поклонников The Beatles и сэра Пола Маккартни, которые считают, что ему уже пора на покой. Но подавляющее большинство полагает, что каждая новая песня, тем более альбом, это огромная радость. Успеха не может не быть, потому что, как сказал классик, все, чего касается рука "битла", превращается в золото, а тут сам сэр Пол Маккартни».

Всего в сольном альбоме The Boys of Dungeon Lane Пола Маккартни 14 песен. Он появится на онлайн-платформах, а также поступит в продажу на физических носителях 29 мая.

Фотогалерея Творческий путь Пола Маккартни Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в семье медсестры и торговца хлопком. Семья не бедствовала, но жила очень скромно: телевизор, как вспоминал Пол, в семье появился в 1953 году. Впервые вышел на сцену Маккартни еще в школе, исполнив нечто (что именно, позже он вспомнить так и не смог), связанное с коронацией Елизаветы II, был удостоен за это приза и, по его словам, испытал первый страх сцены Фото: из личного архива Пола Маккартни В 1957 году состоялась первая встреча будущих создателей группы The Beatles. Школьный друг Пола Маккартни пригласил его в молодежный коллектив под названием The Quarrymen, который основал Джон Леннон. Чуть позже в коллектив Пол Маккартни пригласил своего приятеля Джорджа Харрисона

Слева направо: Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Джон Леннон Фото: AP «Известность — это как страшный сон: ты не можешь из него выбраться, но ты сам его и породил»

К 1960 году музыкальный коллектив вовсю выступает на площадках Ливерпуля и меняет прежнее название на The Silver Beatles, которое после гастролей в Гамбург сокращают до The Beatles Фото: AP Первыми песнями, нашедшими отклик у аудитории, стали «Long Tall Sally» и «My Bonnie». После гастролей в Германии группа заключила договор с лейблом Parlophone Records. В 1960 году в группе появился четвертый участник Ринго Старр

На фото: Пол Маккартни с дочерью Стеллой Фото: AP / Suzanne Vlamis В 1963 году сингл «She Loves You» возглавил хит-парад в Великобритании и продержался на его вершине семь недель. 4 ноября 1963 года группа выступила в «Королевском варьете»: программа, которую посмотрели более 26 млн зрителей, имела большой резонанс, эффект которого газета Daily Mirror назвала «битломанией». В 1964 году музыканты отправились на гастроли по Европе, а затем в США. Популярность квартета зашкаливала: за ними повсюду следовали толпы поклонников, на концертах фанаты устраивали истерики. Окончательно The Beatles покорили США после выступления по центральному телевизионному каналу в программе «Ed Sullivan Show», которую посмотрели более 70 млн человек

На фото: Пол Маккартни с женой Линдой Фото: AP / John Glanville 20 марта 1964 года The Beatles выпустили песню «Can’t Buy Me Love», написанную Полом Маккартни. Сингл собрал в США и Англии рекордное количество предварительных заявок (более 3 млн). Подобного первого тиража тогда не было ни у одного другого произведения. Огромной популярностью пользовалась также баллада «And I Love Her», на которую впоследствии было сделано более 500 кавер-версий

На фото: Пол Маккартни с женой Линдой Фото: AP 29 июля 1965 года состоялась премьера второго битловского художественного фильма «Help!», а 6 августа в Англии вышел одноименный альбом. Центральной песней в нем стала Yesterday — первая песня, записанная Маккартни без участия остальных «битлов», под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета. 1 декабря 1965 года вышел альбом «Rubber Soul», ознаменовавший качественно новый этап творчества The Beatles. Самой известной песней Пола Маккартни на этой пластинке стала «Michelle». 5 августа 1966 года вышел альбом «The Beatles Revolver». Написанные для него Полом Маккартни песни — «Eleanor Rigby», «Here There and Everywhere», «Yellow Submarine» и другие стали классикой XX века Фото: AP «А я люблю королеву. Когда мы взрослели, она была куколкой. Нам было типа 11, а ей 21. Она была красавицей, и у нее была замечательная фигура. Я не должен говорить так о Ее Величестве, но мы, будучи школьниками, говорили: смотри, как у нее сиськи торчат. Она была прекрасна. Я никогда не говорил ей этого лично, но в интервью я говорю это довольно часто. Надеюсь, рано или поздно она это прочитает»

На фото: королева Елизавета II и Пол Маккартни во время визита королевы в Ливерпульский институт исполнительских видов искусства, 1996 год Фото: Reuters Любовь к живописи появилась у Маккартни после того, как он увидел, как рисует художник Виллем де Кунинг. Музыкант занялся рисованием в 1983 году. В 1999 году он впервые выставил свои картины в городе Зигене в Германии, и включил в экспозицию фотографии, выполненные его женой Линдой, умершей годом ранее. Первая в Великобритании выставка работ Маккартни открылась в Бристоле, где экспонировалось более 500 полотен. Также Пол Маккартни является автором серии из шести почтовых марок острова Мэн, выпущенных в 2002 году Фото: Reuters С 1971 года, во многом благодаря своей жене Линде, Пол Маккартни занимался сольной карьерой. В августе того же года с женой Линдой, гитаристом Денни Лейном и Денни Сэйвеллом Пол Маккартни основал группу Wings. Дебютный альбом группы «Wild Life» был сдержанно принят критикой, но по итогам года журнал Record World назвал Пола и Линду лучшим дуэтом

На фото: Пол Маккартни и Джеймс Браун Фото: Reuters 26 апреля 1982 года Маккартни выпустил сольный альбом «Tug of War», который считается лучшим диском в карьере музыканта. В том же году он получил награду Brit Awards как лучший артист года. Альбом Маккартни Flaming Pie (1997) поднялся до второго места в Великобритании и США и был номинирован на «Грэмми» как альбом года. 11 марта 1997 года за вклад в развитие музыки Маккартни получил рыцарское звание и стал сэром Полом Маккартни. Свою награду он посвятил своим бывшим коллегам по The Beatles, а также всем жителям Ливерпуля Фото: AP / Christopher Brown «На концерте я не переживаю того, что переживают зрители. Иначе бы я не смог петь. Иначе бы я просто плакал. Но да, бывают моменты. Кажется, это было в Южной Америке. В зале я заметил высокого, прекрасного, как статуя, мужчину с бородой. Он держал руку на плече своей дочери. Я пел "Let it be", а он смотрел на свою дочь, а она смотрела на него, и они переживали в этот момент одно и то же. Сложно петь, когда видишь такое»

На фото: Ринго Старр (слева) и Пол Маккартни Фото: Reuters 9 октября 2011 года Пол Маккартни женился в третий раз, его супругой стала американская предпринимательница Нэнси Шевелл (на фото). Первая жена музыканта Линда умерла 17 апреля 1998 года от рака груди, от брака с ней у Пола трое детей — Мэри, Стелла и Джеймс. Кроме того, Маккартни удочерил дочь Линды от первого брака Хизер. Второй раз музыкант женился в 2002 году на бывшей модели Хизер Миллс. Супруги развелись 17 марта 2008 года, у них есть дочь Беатрис Милли Фото: Reuters В 2012 году Пол Маккартни получил звезду на Аллее славы Голливуда. За нее он поблагодарил всех участников группы The Beatles Фото: Reuters В 2002 году Пол Маккартни начал всемирное турне Back In The World, в ходе которого впервые посетил Россию и 24 мая 2003 года выступил с концертом на Красной площади в Москве. В 2011 году Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен, согласно опросу журнала Rolling Stone. Экс-битла неоднократно включали в Книгу рекордов Гиннесса, в том числе как самого успешного музыканта и композитора новейшей истории. А в честь 75-летнего юбилея королева Елизавета II объявила о присуждении сэру Полу Ордена кавалеров почета — награды, которую может иметь не более 65 человек, одновременно живущих на планете Фото: AP В ноябре 2021 года вышла книга музыканта под названием The Lyrics: 1956 to Present. Она основана на беседах Пола Маккартни с ирландским поэтом Полом Малдуном Фото: David Richard / AP В июне 2022 года Маккартни стал хедлайнером фестиваля «Гластонбери». Он оказался самым возрастным участником мероприятия за всю его историю Фото: Andrew Lipovsky / NBCU Photo Bank / NBCUniversal / Getty Images «Люди спрашивают меня, что я думаю насчет Beatles. А я просто горжусь тем, что было»

Ангелина Зотина