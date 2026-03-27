На Алтае задержан бизнесмен, заказавший за 1,5 млн рублей убийство конкурента

Задержан 59-летний предприниматель из Барнаула, заказавший, по материалам дела, убийство конкурента. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

По данным следствия, подозреваемый являлся соучредителем ряда фирм, входящих в холдинг. Желая избавиться от одного из руководителей предприятия и занять его кресло, он попросил знакомого подыскать исполнителя убийства. Однако посредник обратился с заявлением в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий. По информации источников, правоохранители решили инсценировать убийство, а заказчику предъявить постановочные снимки.

26 марта посредник доложил о выполненной «работе», за что получил 1,5 млн руб. После расчета заказчика задержали оперативники ГУ МВД России по Алтайскому краю при силовой поддержке Росгвардии. В отношении него возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству по найму.

Илья Николаев